Скарамелла звів наклеп на українського агента?

У середу протягом шести годин італійська прокуратура допитувала Маріо Скарамеллу, одного зі свідків у справі про отруєння Олександра Літвіненка. Як пише у четвер газета The Independent, допит був пов`язаний із звинуваченням в наклепі і незаконному розповсюдженні наркотиків, а не із справою Літвіненка.

Повідомляється, що під час роботи консультантом так званої "комісії Мітрохина" Скарамелла заявив про розкриття змови колишнього українського агента КДБ Олександра Таліка, що проживає в Неаполі. За словами італійця, Талік і ще троє українців планували убити його самого і його безпосереднього начальника комісії, сенатора Паоло Гуццанті.

Всі українці, на яких вказав Ськарамелла, заарештовані, щодо них ведеться слідство. Проте Талік стверджує, що консультант повністю придумав всю історію про змову, а гранати, послані ймовірному організаторові змови, насправді відправив сам Скарамелла. Останній повністю відкидає звинувачення в свою адресу.

1 листопада Маріо Скарамелла обідав з Олександром Літвіненко в лондонському суші-барі Itsu, а 23 листопада колишній співробітник ФСБ помер від отруєння полонием-210. Повідомлялося, що в організмі італійця знайдені сліди полония, але лікарі виключили загрозу життю Скарамелли і на початку грудня виписали його з лікарні. 24 грудня Скарамелла був заарештований в аеропорту Неаполя відразу по прильоту з Лондона.

Лента.ру