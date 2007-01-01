Румунія та Болгарія увійшли до Євросоюзу
12:42, 01 січня 2007Світ
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Тепер в ЄС 27 держав
Болгарія та Румунія 1 січня 2007 року офіційно увійшли до складу Європейського Союзу.
Таким чином, передає AFP, членами ЄС тепер є 27 держав, в яких, в цілому, проживає більше 500 мільйонів чоловік. Площа Євросоюзу з 1 січня 2007 року збільшилася з 3,94 мільйонів до 4,23 мільйонів квадратних кілометрів.
На центральних площах Софії і Бухареста у зв`язку зі вступом країн до Євросоюзу відбулися святкові заходи, що зібрали десятки тисяч глядачів.
Вступ Румунії та Болгарії до Євросоюзу завершив п`ятий етап формування ЄС. Очікується, що наступне розширення ЄС відбудеться не раніше 2010 року.
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