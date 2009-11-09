Ізраїль і США закінчили найбільші навчання протиповітряної оборони

Ізраїльські військові оголосили в понеділок про успішне завершення спільних з США навчань сил протиповітряної і протиракетної оборони "Ялівцева кобра-10" (Juniper Cobra-10) .

Маневри, в яких брали участь по 1,4 тисячі військовослужбовців з кожного боку і наймодерніші системи ППО, що є на озброєнні союзників, проводилися вп`яте, мали плановий характер і, як наголошується в повідомленні армійської прес-служби, не були пов`язані ні з якими світовими подіями.

Найбільші в історії навчання сил ППО США і Ізраїлю проходили з 21 жовтня і складалися з трьох фаз: польової, командно-штабної з використанням комп`ютерної симуляції і навчальної стрільби. "Усі три фази зараз завершено", - сказано в прес-релізі.

"Два тижні наші війська жили і воювали разом, виконуючи складні сценарні завдання. Ми випробували нові технології і нові процедури. Ми одержали цінний досвід і досягли відмінного результату", - цитує прес-служба Армії оборони Ізраїлю командувача американським контингентом контр-адмірала Джона Річардсона.

РІА "Новости"