Новий президент Румунії не змінить політику стосовно України

Кандидат на пост глави Української держави Сергій ТІГІПКО вважає, що новообраний президент Румунії не змінить політику стосовно нашої країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував підсумки першого туру президентських виборів у Румунії, відповідно до яких до другого туру вийшли чинний глава держави Траян БЕСЕСКУ і лідер Соціал-демократичної партії Мірча ДЖОАНЕ.

«Жоден із претендентів на посаду президента Румунії не змінюватиме політику щодо нашої країни», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, «п`ять років тому БЕСЕСКУ прийшов до влади на ліберально-демократичних гаслах і навіть використовував у своїй кампанії помаранчевий колір. Тоді Віктор ЮЩЕНКО та його соратники взяли на озброєння ідею, що дружбу між Бухарестом і Києвом гарантує близькість «помаранчевих» президентів. У результаті так звана дружба звелася до односторонніх поступок України».

Він нагадав, що, незважаючи на декларування відданості спільним європейським цінностям, Т.БЕСЕСКУ послідовно проводив політику, спрямовану на ослаблення позицій України в регіоні, румунізацію населення Чернівецької області, роздачу українцям румунських паспортів. При цьому «помаранчевому» президенті Бухарест отримав 80% спірної ділянки шельфу в районі острова Зміїний, зірвав відновлення судноплавства в українській частині Дунаю, вдався до висилки українських дипломатів. Саме Т.БЕСЕСКУ у 2007 році публічно поставив під сумнів законність прав України на Північну Буковину та південну частину Бессарабії.

«Дуже показово, що БЕСЕСКУ в самій Румунії аж ніяк не вважається націоналістом і фанатом ідеї «Великої Румунії». Більше того, його навіть критикували за «надмірну м`якість» щодо Києва. Це означає, що в України в Бухаресті друзів немає», – підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Румунії відбувся перший тур виборів президента. за їх результатами у другий тур вийшли нинішній глава держави Т.БЕСЕСКУ та соціал-демократ М.ДЖОАНЕ. Другий тур президентських виборів у Румунії буде проведений 6 грудня.