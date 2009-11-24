Новий президент Румунії не змінить політику стосовно України
Прогнозує Сергій Тігіпко
Кандидат на пост глави Української держави Сергій ТІГІПКО вважає, що новообраний президент Румунії не змінить політику стосовно нашої країни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував підсумки першого туру президентських виборів у Румунії, відповідно до яких до другого туру вийшли чинний глава держави Траян БЕСЕСКУ і лідер Соціал-демократичної партії Мірча ДЖОАНЕ.
«Жоден із претендентів на посаду президента Румунії не змінюватиме політику щодо нашої країни», - сказав С.ТІГІПКО.
За його словами, «п`ять років тому БЕСЕСКУ прийшов до влади на ліберально-демократичних гаслах і навіть використовував у своїй кампанії помаранчевий колір. Тоді Віктор ЮЩЕНКО та його соратники взяли на озброєння ідею, що дружбу між Бухарестом і Києвом гарантує близькість «помаранчевих» президентів. У результаті так звана дружба звелася до односторонніх поступок України».
Він нагадав, що, незважаючи на декларування відданості спільним європейським цінностям, Т.БЕСЕСКУ послідовно проводив політику, спрямовану на ослаблення позицій України в регіоні, румунізацію населення Чернівецької області, роздачу українцям румунських паспортів. При цьому «помаранчевому» президенті Бухарест отримав 80% спірної ділянки шельфу в районі острова Зміїний, зірвав відновлення судноплавства в українській частині Дунаю, вдався до висилки українських дипломатів. Саме Т.БЕСЕСКУ у 2007 році публічно поставив під сумнів законність прав України на Північну Буковину та південну частину Бессарабії.
«Дуже показово, що БЕСЕСКУ в самій Румунії аж ніяк не вважається націоналістом і фанатом ідеї «Великої Румунії». Більше того, його навіть критикували за «надмірну м`якість» щодо Києва. Це означає, що в України в Бухаресті друзів немає», – підкреслив С.ТІГІПКО.
Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Румунії відбувся перший тур виборів президента. за їх результатами у другий тур вийшли нинішній глава держави Т.БЕСЕСКУ та соціал-демократ М.ДЖОАНЕ. Другий тур президентських виборів у Румунії буде проведений 6 грудня.