Росія не ратифікує Протокол 14 з політичних причин

Президент Європейського суду з прав людини Жан-Поль КОСТА вважає, що Росія не ратифікує Протокол 14 до Конвенції прав людини з політичних причин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку думку він висловив журналістам.

“Вже три роки, як він підписаний, але три роки не ратифікований однією країною – Російською Федерацією з причин, які не здаються нам остаточно зрозумілими та прозорими. Скоріше за все, йдеться про політичні причини”, - сказав президент суду.

Він зазначив, що ратифікація Протоколу дала б можливість пришвидшити розгляд справ у суді, як справ, які не є прийнятними для суду (оскільки попереднє рішення, згідно з Протоколом виносив би один суддя, а не колегія з трьох суддів, як це зараз), так і у випадку так званих повторюваних справ, коли рішення могло б прийматися на базі раніше прийнятих рішень за схожими справами без тривалої процедури.

“Ми сподіваємося на певну зміну думок, на те, що російська Дума все-таки ратифікує цей документ”, - сказав Ж.-П.КОСТА.