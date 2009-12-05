Кількість загиблих у нічному клубі в Пермі перевищила 100 осіб

У результаті пожежі в нічному клубі в Пермі загинула 101 людина, близько 160 постраждали. Такі дані, повідомляє ІТАР-ТАРС, були озвучені під час оперативної наради, що відбулася на ранок 5 грудня в краєвому управлінні МНС.

За словами міністра охорони здоров`я Пермського краю Дмитра Трішкіна, семеро постраждалих померли вже в міських лікарнях.

Всього в лікарнях міста перебувають близько 140 осіб, що постраждали при пожежі в клубі, стан 85 з них лікарі оцінюють як вкрай тяжкий. У потерпілих, розповів Трішкін, переважно опіки шкірних покривів, дихальних шляхів і отруєння чадним газом.

Лента.ру