В Іспанії затримали поляка, який нелегально переправляв українців до ЄС
Чоловікові світить до 8 років
Іспанська поліція затримала 42-річного громадянина Польщі, котрий входив до злочинної групи, що займалася нелегальним переправленням українців в держави Євросоюзу.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, затриманий чоловік фальсифікував документи для українців, завдяки яким вони потрапляли спочатку до Польщі, а потім переїжджали в інші держави Європейського Союзу.
Чоловіка раніше затримувала польська поліція, а судом було винесено вирок про позбавлення волі, якого він уникнув, залишивши Польщу.
Поляка затримали в іспанському Гійоні.
Чоловік перебуває у в’язниці та очікує на екстрадицію до Польщі, де йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Довідка УНІАН. Польща з кінця 2007 року входить в шенгенську зону, яка об’єднує 28 європейських держав, між якими не існує прикордонного контролю, що дає змогу вільно пересуватися територіями цих країн.
За різними даними, за кордоном працює від 3 до 5 мільйонів українців, частина з яких в - державах Євросоюзу нелегально.