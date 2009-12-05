В Іспанії затримали поляка, який нелегально переправляв українців до ЄС

Іспанська поліція затримала 42-річного громадянина Польщі, котрий входив до злочинної групи, що займалася нелегальним переправленням українців в держави Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, затриманий чоловік фальсифікував документи для українців, завдяки яким вони потрапляли спочатку до Польщі, а потім переїжджали в інші держави Європейського Союзу.

Чоловіка раніше затримувала польська поліція, а судом було винесено вирок про позбавлення волі, якого він уникнув, залишивши Польщу.

Поляка затримали в іспанському Гійоні.

Чоловік перебуває у в’язниці та очікує на екстрадицію до Польщі, де йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Польща з кінця 2007 року входить в шенгенську зону, яка об’єднує 28 європейських держав, між якими не існує прикордонного контролю, що дає змогу вільно пересуватися територіями цих країн.

За різними даними, за кордоном працює від 3 до 5 мільйонів українців, частина з яких в - державах Євросоюзу нелегально.