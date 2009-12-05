У Твері під час зйомок фільму вибухнула піротехніка

У Твері стався вибух піротехніки під час зйомок фільму про війну «Зоряний час».

Як передає "Газета.ру" про це повідомило джерело в правоохоронних органах регіону.

«За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Вибито десятки вікон у чотирьох будинках, розташованих поряд із місцем зйомки», – зазначив співрозмовник.

За його словами, причиною вибуху, скоріш за все, стала помилка піротехніків, які невірно розрахували застосовувані у фільмі спецефекти.

«На місце події виїхали представники адміністрацій Тверської області та Твері, співробітники управління МНС по Тверській області. Зараз у сусідніх будинках йде поквартирний обхід, щоб остаточно переконатися, що від вибуху ніхто не постраждав», – додало джерело.