УЄФА назве українські міста, які прийматимуть Євро-2012, 11 грудня?

УЄФА навряд чи буде відкладати затвердження українських міст організаторами фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році з 11 грудня на інший термін.

Таку думку висловив УНІАН голова правління компанії PL2012, котра координує підготовку Польщі до Євро-2012, Марчін ХЕРРА.

„Нічого про це знаю. Думаю, що 11 грудня це той момент, коли треба оголосити таке рішення”, - сказав він.

Керівник PL2012 відзначив необхідність винесення остаточного рішення, оскільки це додатково змобілізує українських організаторів зосередитися на вирішенні поточних завдань в рамках організації чемпіонату, а не витрачати час на дискусії.

„Думаю, це буде дуже добрий мотиватор, аби добрі декларації трансформувати в дії”, - сказав він.

На думку М.ХЕРРИ, УЄФА затвердить українські міста-організатори та підтвердить право Києва приймати фінальний матч чемпіонату.

„Думаю, що вони (УЄФА) хотіли б закрити ці питання, аби можна було сконцентруватися на (наступній) роботі”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні УЄФА затвердила організаторами Євро-2012 чотири польські міста, відклавши остаточне рішення щодо українських міст на грудень цього року.