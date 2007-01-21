Сербія вибирає свою політику в Косові, ЄС и Гаазькому трибуналі

Сьогодні в Сербії проходять вибори до парламенту - Народної скупщини.

Як передає ІТАР-ТАРС, політологи відзначають, що основним змістом майбутніх виборів стане боротьба між представниками правлячого демократичного табору й націоналістами, які перебувають в опозиції.

На 250 місць претендують 3 тис. 799 кандидатів, які представляють 20 внесених у списки для голосування коаліцій, політичних партій і громадських рухів, зокрема шість, що висловлюють інтереси національних меншин.

Демократичне крило сербської політики представляють партії нинішнього прем`єра країни Воїслава Коштуниці та президента Бориса Тадича. Супротивники прозахідних реформаторів - націоналісти, зібрані Воїславом Шешелем, який перебуває у в`язниці Гаазького трибуналу, в "Сербську радикальну партію". Від того, яка з цих сил переможе, залежатиме вирішення принципових для Сербії питань, таких як доля Косова, інтеграція в ЄС і передача Гаазькому трибуналу звинувачених у злочинах проти людства сербських військових і політичних лідерів.

За ходом виборів спостерігають 4 тис. 744 спостерігачі, з них 468 іноземних. 50 спостерігачів виділили ПАРЄ і ОБСЄ.

Виборчі дільниці закриються о 21.00 за київським часом.