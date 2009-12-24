У Карпатах сконцентровані кордони п’яти держав

Україна та Угорщина домовилися про розширення співпраці у форматі Карпатського регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО на спільній прес-конференції з керівником зовнішньополітичного відомства Угорщини Петером БАЛАЖЕМ після закінчення переговорів у Києві.

“Ми домовились про розширення співпраці у форматі Карпатського регіону, оскільки це унікальне місце, де в радіусі 100 км сконцентровані кордони п’яти держав”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, домовлено про створення групи експертів, які напрацюють спільні пропозиції щодо активізації співпраці у форматі Карпатського регіону.

П.БАЛАЖ підтвердив, що Угорщина підтримує таку ініціативу.

Крім того, сторони обговорили питання забезпечення освітніх потреб угорської національної меншини в Україні.

“Ми робимо дуже серйозні кроки щодо пошуку шляхів захисту прав угорської національної меншини в освіті. Ми домовилися про те, що Україна гарантує забезпечення підручниками у тому числі учнів 10 класів”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він поінформував, що у проекті державного бюджету на 2010 рік будуть передбачені окремі кошти на забезпечення підручниками угорської мови учнів старших класів у школах з угорською мовою навчання.

Крім того, досягнуто домовленості створити групу експертів, які напрацюють можливі варіанти щодо полегшення вступу випускників угорських шкіл до вищих навчальних закладів України.

П.БАЛАЖ, у свою чергу, зазначив, що на теренах Карпатського регіону проживає незначна угорська меншина, яка складає 0,3% від загальної кількості населення України.

П.ПОРОШЕНКО також повідомив, що у ході переговорів сторони підтвердили готовність до інтенсивного політичного діалогу між Україною та Угорщиною в 2010 році.

Міністри домовились продовжити роботу про можливість видачі безкоштовних національних угорських віз.

Були обговорені питання створення спільних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною для спрощення режиму перетину кордону як для вантажів, суб’єктів економічної діяльності, так і для громадян обох країн.

Сторони також приділили увагу питанням енергетичної безпеки. П.БАЛАЖ зазначив, що переважна частина енергоносіїв в Угорщину надходить з України. “Рік тому ми мали досить великі проблеми із газопостачанням. Сподіваємося, що цього року вони не повторяться. На довготривалу перспективу ми будемо працювати на те, щоб підвищувалася безпека усіх трьох зацікавлених у газопостачанні сторін – країни-постачальника, транзитера і споживача”, - сказав він.

А.БАЛАЖ також зауважив, що Україна для Угорщини є особливим партнером. “Між нами дуже гарні добросусідські відносини”, - додав він.