Литва на вимогу ЄС вивела з експлуатації Ігналінську АЕС

Ігналінська АЕС у Литві припинила роботу 31 грудня о 23:00 за місцевим часом, повідомляє Lenta.ru. Єдиний реактор станції було виведено з експлуатації за планом.

Виведення станції з експлуатації пов`язане з вимогами Євросоюзу. Фахівці з ЄС вважали станцію застарілою і відзначали, що на ній встановлено реактор "чорнобильського типу". У Литві намагалися провести референдум про відтермінування припинення роботи Ігналінської АЕС, але він не відбувся через дуже низьку явку.

Як повідомлялося раніше, близько 35 відсотків необхідної країні електроенергії тепер купуватиметься на аукціонах, де буде представлено пропозиції фінських, естонських, російських, латвійських, білоруських і українських компаній. виведену з експлуатації АЕС частково замінять інші литовські підприємства, зокрема, теплоелектростанція в Електренай.

Раніше з`являлися повідомлення про те, що Литва планує будівництво нової АЕС, яка буде введена в дію не раніше 2016 року. За іншими даними, сучасну станцію буде споруджено до 2018 року.