Вибух на турнірі з волейболу в Пакистані: загинули 27 людей

Жертвами вибуху на спортивному майданчику під час турніру з волейболу на північному заході Пакистану у п`ятницю стали 27 людей, десятки поранені, передає пакистанський телеканал Аадж-тв. Як заявив раніше представник пакистанської поліції Хабібуллах Хан, вибуховий пристрій був приведений в дію терористом-смертником. За інформацією телеканалу, від вибуху, що прогримів в розташованому на північному заході Пакистану місті Лакки Марват, постраждали кілька будинків, що знаходяться в безпосередній близькості від місця інциденту. Майже у всіх будинках в кварталі вилетіли шибки. Дані про загиблих і поранених під час вибуху ще уточнюються.

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