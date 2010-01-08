Жертвами стрілянини на заводі в США стали четверо людей

09:55, 08 січня 2010
Світ
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Ще п`ятеро дістали поранення

Жертвами стрілянини на заводі ABB в американському Сент-Луїсі (штат Міссурі) стали четверо людей, ще п`ятеро дістали поранення.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на STLtoday, службовець підприємства на ім`я Тімоті ХЕНДРОН, який відкрив стрілянину, наклав на себе руки. Його тіло було виявлене на території підприємства.

«Мотив поки що не встановлений. Знадобиться багато часу, щоб скласти всі частини події разом», – заявив шеф місцевої поліції Ден АЙСОМ.

 

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