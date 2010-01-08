Європарламент заслухає 26 кандидатів на посади комісарів ЄС

Наступного тижня Європарламент заслухає кандидатів на посади комісарів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, слухання розпочнуться в понеділок, 11 січня, і триватимуть до 19 січня.

Кожен з 26-ти кандидатів у відповідних комітетах ЄС представить бачення діяльності на посаді комісара ЄС та відповість на запитання депутатів.

Після цього депутати представлять письмові оцінки кандидатів до Конференції президентів Європарламенту.

В цей же час парламентарії мають змогу впливати на заміни окремих кандидатур, або сфер діяльності, якими займатимуться ті чи інші майбутні комісари. У 2004 році при формуванні попереднього складу Єврокомісії саме завдяки тиску Європарламенту країни-члени замінили дві кандидатури, а одна поміняла портфель.

Остаточне голосування депутатів Європарламенту за новий склад комісії призначено на 26 січня.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Європарламенту, напередодні слухань Президент парламенту Єжи БУЗЕК заявив, що депутати готові до слухань.

“В Європейському парламенті ми повністю готові. Слухання будуть відкритими та прозорими, і доступними всім бажаючим”, - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент схвалив призначення Жозе БАРРОЗУ Президентом Єврокомісії на другий термін ще 16 вересня 2009 року. 25 листопада він розподілив портфелі між кандидатами на посади комісарів, поданими країнами-членами ЄС.

У січні 2010 року весь склад Єврокомісії має бути схвалений Європарламентом.