ПАРЄ має намір розібратися з «фальшивою пандемією» свинячого грипу

На наступній пленарній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка відбудеться в Страсбурзі з 25 по 29 січня, відбудуться дебати на тему "Фальшива пандемія - загроза для здоров`я".

Про це УНІАН повідомили в Бюро інформації Ради Європи в Україні, зауваживши, що Комітет ПАРЄ із соціальних питань запропонував проведення термінових дебатів з цього питання. Якщо Асамблея, при затвердженні порядку денного в день відкриття погодиться на цю пропозицію, обговорення відбудеться 28 січня.

Комітет проводитиме закриті слухання з цього ж питання у вівторок, 26 січня, де будуть присутні представники Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), Європейської фармацевтичної промисловості та експерти з даного питання. (УНІАН: відомий епідеміолог Вольфганг ВОДАРГ, який очолює підкомітет із охорони здоров`я, що входить до комітету із соціальних питань, охорони здоров`я та сім`ї Ради Європи, пропонує РЄ розслідувати діяльність фармацевтичних компаній, які заради збільшення власних прибутків сильно перебільшили ступінь загрози свинячого грипу. На думку В.ВОДАРГА, виробники протигрипозних препаратів і вакцин чинили тиск на Всесвітню організацію охорони здоров`я й змусили її оголосити свинячий грип пандемією.)

У Бюро інформації також відзначили, що в центрі уваги зимової сесії ПАРЄ буде обговорення питань про дискримінацію за ознакою сексуальної дискримінації і гендерної рівності, ситуація на Близькому Сході і протидія торгівлі людьми. Порядок денний включатиме, зокрема, питання дотримання свободи ЗМІ, корупції в судових органах, затримання шукачів притулку та незаконних мігрантів, а також функціонування демократичних інститутів в Албанії, Боснії та Герцеговині.

Крім того, у Президента ПАРЄ Луїса Марії де ПУЧА спливає термін повноважень, тому Асамблея повинна обрати свого нового керівника. Єдиним кандидатом на цю посаду на сьогоднішній день є Мевлют ЧАВУШОГЛУ (Туреччина, Група Європейських демократів).

Під час пленарної сесії ПАРЄ до парламентаріїв звернуться такі відомі політики як прем`єр-міністр Греції Джордж А. ПАПАНДРЕУ, міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ, голова Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії і голова Комітету міністрів Ради Європи Мішлін КАЛЬМІ-РЕЙ та Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн ЯГЛАНД.