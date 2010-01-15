Процес над Дем’янюком знову перервали
12:20, 15 січня 2010Світ
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Підсудний втомився
|На архівному знімку 1993 року Іван Дем’янюк повертається до США після виправдання в Ізраїлі
Як і на початку грудня 2009 року, коли суд було припинено на два тижні, приводом став поганий стан здоров`я підсудного. За словами представників земельного суду Мюнхена, І.ДЕМ’ЯНЮК скаржився на утруднення в грудях, головний біль і втому.
Очікується, що процес поновиться вже у вівторок, 19 січня.
Як повідомляв УНІАН, суд над І.ДЕМ’ЯНЮКОМ почався 30 листопада 2009 року, хоча адвокати наполягали, що їх підзахисний дуже старий і слабкий, щоб винести процес. Проте, медична експертиза визнала його достатньо здоровим, щоб бути присутнім на суді.
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