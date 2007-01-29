Політолог: міграційна політика Росії заводиться до звичайної корупції

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що запровадження у Росії нових міграційних правил спонукає нові корупційні механізми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у рамках круглого столу “Нова міграційна політика Росії: загроза або можливості для України”, організованого Російсько-українським інформаційним центром.

За словами В.ФЕСЕНКА, у Росії існує тіньовий або напівтіньовий ринок праці, у якому задіяні багато українських громадян. “Запровадження нових міграційних правил - це, з одного боку, бажання унормувати, узгодити умови перебування мігрантів, їхню реєстрацію, а з іншого боку - це фактично призводить до нових корупційних механізмів”, - сказав політолог.

За його словами, такі корупційні механізми зараз будуть діяти не стільки стосовно громадян України чи громадян колишніх радянських республік, скільки стосовно різних бізнесових структур, установ, оскільки саме вони тепер мають реєструвати тих, хто прибуває до Росії з метою працевлаштування.

На думку В.ФЕСЕНКА, проблема працевлаштування трудових мігрантів у Росії таким чином не вирішується, а ускладнюється, а бюрократичні механізми стають складнішими і більш жорсткими.

За словами політолога, наприклад, у будівельному бізнесі Росії задіяні багато не лише великих структур, а й представників малого бізнесу, які часто діють у напівтіньовому режимі, і саме вони запрошують нелегальних працівників з України.

“Зараз вони мають їх зареєструвати, але терміни дуже жорсткі, і вони не встигають. Державні установи, які цим займаються, не підготовлені для цього, має бути певний перехідних період, коли будуть підготовлені правові й організаційні умови. Зараз виявилося, що все зводиться знов до звичайної корупції, коли вимагають гроші за те, щоб зареєстрували”, - сказав В.ФЕСЕНКО, додавши, що зовні це виглядає як лібералізація, а за реальним змістом - нереальна бюрократизація і корупція.

Щодо можливості того, що реєструватися доведеться українцям, які приїжджатимуть в Росію не з метою працевлаштуванння, то це, на переконання В.ФЕСЕНКА, є “кроком до введення візового режиму”.

Як повідомляв УНІАН, з 15 січня 2007 року в Росії набули чинності нові правила прийняття мігрантів на роботу.