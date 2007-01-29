З молодих мусульман Великобританії багато підтримують Аль-Каїду...

Кожен восьмий (13%) британський мусульманин у віці 16-24 років підтримує діяльність "Аль-Каїди" як сили, "здатної боротися із Заходом". Серед людей старших 55 екстремістське угрупування підтримують 3%, йдеться в дослідженні, проведеному на замовленням громадської організації Policy Exchange, близької до опозиційної Консервативної партії.

Крім того, 40% молодих мусульман воліли б, щоб Великобританія жила по нормах шаріату. Серед людей старших 55 років ця цифра становить 17%. При цьому 84% респондентів заявили, що з ними у Великобританії "поводяться прийнятно", наголошується в дослідженні.

Мусульманин, що перейшов в іншу релігію, має "каратися на смерть", заявили 36% опитаних молодих людей. Мусульман старшого віку, що поділяють такі радикальні погляди, істотно менше - 19%.

Троє з чотирьох молодих мусульман вважають, що жінка мусить носити чадру або хиджаб. Тільки чверть опитаних літніх людей погодилися з цим.

58% всіх опитаних вважають, що багато світових проблем є результатом "зухвалої західної політики". При цьому обізнаність респондентів про події в світі є невисокою: лише один з п`яти знає, що Махмуд Аббас - президент Палестинської автономії.

Результати опитування 1003 представників мусульманської громади дозволив дослідникам констатувати "зростання релігійності" серед молоді та зростання кількості тих, хто категорично не сприймає західний спосіб життя.

"Очевидним є конфлікт усередині британського ісламу - між більшістю, що визнає норми британської демократії, і дедалі більшою меншістю, що їх заперечує", - сказала радіоведуча і один з авторів дослідження Муніра Мірза.

РІА "Новости"