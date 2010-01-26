Великобританія вийшла з найдовшої рецесії за історію країни

ВВП Великобританії у жовтні-грудні 2009 року, за попередньою оцінкою, збільшився на 0,1 відсотка порівняно з попереднім кварталом. Про це йдеться в щоквартальному звіті, опублікованому на сайті Національної статистичної служби Великобританії (Office for National Statistics, ONS).

Таким чином, зазначає Лента.ру, економіка Великобританії вийшла з рецесії, що стала найтривалішою в історії країни. Скорочення британського ВВП відзначалося протягом шести кварталів підряд, встановивши антирекорд з часу початку спостережень у 1955 році.

У другому кварталі 2009 року з рецесії вдалося вийти Франції і Німеччині, а в третьому - майже всім державам ЄС і єврозони. У Великобританії ВВП в третьому кварталі скоротився на 0,4 відсотка.

За прогнозом Національного інституту економічних досліджень, ВВП Великобританії в 2009 році мав знизитися порівняно з 2008 роком на 4,4 відсотка, а в 2010 - зрости на 1,3 відсотка. У річному виразі (порівняно з четвертим кварталом 2008 року) ВВП країни за той же період скоротився на 3,2 відсотка. Остаточні дані щодо ВВП-2009 будуть опубліковані Національною статистичною службою країни наприкінці лютого, а попередні дані за перший квартал 2010 року - 23 квітня.