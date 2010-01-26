Польща видала українцям 35 тисяч дозволів в рамках угоди про МПР
"Усі в захваті..."
Польські консульства за перші півроку дії угоди про малий прикордонний рух (МПР) видали громадянам України близько 35 тисяч дозволів, які дозволяють відвідувати Польщу без віз.
Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив заступник директора Консульського відділу Міністерства закордонних справ Польщі Влодзімеж ЗДУНОВСЬКИЙ.
За його даними, прикордонники з липня 2009 року по січень поточного року зафіксували 380 тисяч перетинів кордону власниками дозволів в рамках малого прикордонного руху.
При цьому В.ЗДУНОВСЬКИЙ зазначив, що за цей час зафіксовано лише один випадок порушення правил малого прикордонного руху.
„Усі в захваті (від реалізації договору про МПР). Сподіваються, всі договори будуть так виконуватися”, - сказав представник МЗС.
Водночас В.ЗДУНОВСЬКИЙ зауважив, що малий прикордонний рух не приваблює поляків, які також можуть відвідувати Україну без віз.
За його даними, на сьогодні дозвіл на відвідування України в рамках МПР отримало лише двоє поляків.
Як повідомляв УНІАН, договір про малий прикордонний рух між Україною та Польщею, який дозволяє безвізовий перетин кордону для українців та перебування у 30-кілометровій зоні від кордону, набув чинності в липні 2009 року.