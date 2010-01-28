Грузія офіційно відмовилася воювати з Росією

Уряд Грузії на засіданні 27 січня схвалив стратегію щодо окупованих територій, під назвою "Участь шляхом співпраці", повідомляє Новини-Грузія.

Найближчим часом документ буде переданий міжнародним організаціям і партнерам. Перша презентація планується 3 лютого в штаб-квартирі Ради Європи.

Як заявив держміністр у справах реінтеграції Темур Якобашвілі на брифінгу в середу, документ також буде представлений в ОБСЄ, ООН, ЄС. "Не виключено, що вже завтра він буде поданий для ознайомлення під час Женевських дискусій з урегулювання ситуації в Грузії", - сказав він.

Що стосується реалізації документа, як сказав Якобашвілі, до червня буде завершена робота над планом його здійснення, а потім вже почнеться робота із залучення донорів.

"Передбачено виділити державне фінансування, а також залучити кошти бізнесменів, які готові сприяти реалізації цієї програми", сказав Якобашвілі.

Він наголосив, що в документі однозначно зазначено, що Грузія для врегулювання конфлікту використовує тільки мирні методи.

"Грузія не збирається відновлювати територіальну цілісність військовим шляхом. Така тема на порядку денному не стоїть. Адже військовим результатом такої спроби стане війна з Росією. Ми до цього не готуємося і сподіваємося, що й Росія відмовиться від таких намірів", - сказав Якобашвілі.

Натомість, за його словами, відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом можливе. "Цей процес називається деокупація", сказав держміністр.

За його словами, в документі відображені всі заходи, які планує здійснити грузинська влада щодо окупованих територій.

"Ті громадяни Грузії, які живуть на цих територіях, не повинні бути ізольовані. Неприпустимо, щоб їх доля залежала тільки від доброї волі окупантів", - додав Якобашвілі.

За його словами, треба зробити все, щоб ці громадяни були включені у всі заходи, процеси і проекти, які здійснюються на решті території Грузії, в сферах освіти, культури, або ж по інших соціальних напрямах. "Включення громадян до участі в проектах в масшабі всієї країни є принциповим питанням", зазначив Якобашвілі.

"У влади Грузії є механізми, щоб представити цей документ абхазькій і південоосетинській сторонам. Будуть створені нейтральні робочі групи, які працюватимуть над реалізацією цієї стратегії. Пізніше також визначаться ті міжнародні організації, під егідою яких працюватимуть ці групи", - сказав він.