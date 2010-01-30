У Болівії оголосили надзвичайний стан

Уряд Болівії оголосив в країні надзвичайний стан у зв`язку зі зливами, що тривають кілька тижнів, та повенями, що виниклими внаслідок цього.

Як передає РІА «Новости», жертвами стихії в країні стали вже десять осіб.

В умовах надзвичайного стану уряду простіше буде доставляти необхідну допомогу до п`яти департаментів, що найсильніше постраждали від повеней.

"Ми оголошуємо надзвичайний стан по всій Болівії для протистояння наслідкам повеней, злив, обвалів і річок, що вийшли з берегів”, - йдеться в указі Президента країни Ево МОРАЛЕСА. Одним з найбільш постраждалих департаментів є Санта-Крус, проте найбільші побоювання викликає ситуація в департаменті Бені, по території якого протікають численні річки. Через тривалі зливи, які, за прогнозами національного метеорологічного агентства Болівії, продовжаться і в лютому, вже постраждали близько 22 тис. сімей, наголошується в повідомленні.