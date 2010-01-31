Кращий у світі ресторан закрився на чотири роки

"Творча криза", заявив шеф-кухар кращого в світі ресторану і закрив заклад. Тимчасово - на кілька років. Іспанська, точніше, каталонська Мекка для гурманів "Ель Булі" по праву утримує право називатися кращою кухнею на планеті, повідомляє телеканал “Вести”.

Щорічно його господар - шеф-кухар Ферран Адріа - оновлює меню, створюючи більше ста нових блюд, серед яких часто справжні кулінарні шедеври. Як результат - популярність ресторану незвичайно висока, відвідувачі записуються за багато місяців вперед. Але працювати по 15 годин на добу дуже важко, вирішив Ферран Адріа і взяв перерву на чотири роки.