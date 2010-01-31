Дипломати готові допомагати засудженому в Гонконзі капітанові

Українські дипломати готові надати правову допомогу засудженому у Гонконзі капітанові судна «Нафтогаз-67» Юрію КУЛЕМЕСІНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО повідомив під час брифінгу на Вінниччині.

«Нашому капітанові вже була надана і правова, і дипломатична допомога. І якщо родина та сам капітан вирішать подавати апеляцію, то наші дипломатичні представництва одержали абсолютно чіткі інструкції із продовження надання всього спектру дипломатичного та правового захисту, який ми можемо надати», - сказав міністр.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що «на сьогоднішній день захист правових та законних інтересів українських громадян перебуває в числі перших пріоритетів діяльності МЗС». «І це стосується не тільки ситуації в Гонконгу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, суд Гонконга визнав українського капітана судна «Нафтогаз-67» співвинуватцем загибелі 18 моряків у березні 2008 року. 15 січня українського капітана засуджено до трьох років і двох місяців позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Буксир і суховантаж зіткнулися 22 березня 2008 року в умовах туману поблизу узбережжя Гонконгу. «Нафтогаз-67» затонув за лічені хвилини. На його борту перебували 25 осіб. Вдалося врятуватися лише шістьом українцям і громадянинові Китаю.

Суд вирішив, що у буксира і суховантажу було «достатньо часу», щоб уникнути зіткнення, але вони почали щось робити лише за хвилину до нього.