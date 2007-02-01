Винахідник банкоматів загубився у Тихому океані

Джим Грей. Фото з сайту research.microsoft.com

У Тихому океані, неподалік від берегів Північної Каліфорнії пропав Джим Грей - лауреат найпрестижнішої премії з інформатики Turing Award, дослідження якого поклали початок створенню банкоматів, електронних систем реєстрації авіапасажирів і онлайн-магазинів, передає CNN.

Останнє повідомлення від ученого прийшло у неділю, 29 січня, коли він рухався на своїй яхті від Сан-Франциско до островів Фараллон, які знаходяться в 40 кілометрах від знаменитого мосту "Золоті Ворота", перекинутого через затоку Каліфорнія. Грей мав намір розвіяти над океаном прах своєї матері, яка померла минулого року.

Чоловік планував повернутися того ж дня, проте цього не сталося. Рятувальні служби в даний час обстежують площу від затоки Монтерей до штату Орегон. У береговій охороні пропажу Джима Грея назвали "загадковою", оскільки його 12-метрова яхта була обладнана рацією і сигнальними ракетами, погода була хороша, та і на здоров`я програміст не скаржився.

63-річний учений, окрім іншого, є засновником і директором дослідницького центру корпорації Microsoft - Bay Area Research Center в Сан-Франциско, який займається розвитком найбільш актуальних напрямів у області інформатики і обчислювальної техніки. Крім того, Джим Грей зробив великий внесок у створення програми Google Earth.

Лента.ру