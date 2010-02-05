Білорусь не зацікавили українські газосховища

Білорусь і Україна поки не обговорюють можливості спільного використання українських підземних газових сховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО на прес-конференції в Києві.

«Такої гострої необхідності на сьогоднішній день немає. У нас є одне своє сховище, а друге сховище будується», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

За його словами, для використання підземних газових сховищ України сторони повинні врегулювати питання, пов`язані зі ставкою орендної плати, а також із питаннями митного оформлення. «Питання не дуже просте. Так не може бути, що ми по-доброму домовимося, ми вам поставимо, а ви нам потім повернете», - додав В.ВЕЛИЧКО.

«Як відомо, газ надходить з іншої країни, зокрема, з Росії, і якщо він надходить в газове сховище іншої країни, то повинен проходити митне оформлення, так зване митне очищення», - пояснив В.ВЕЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ повідомив, що Україна пропонує Білорусі вивчити можливість освоєння українських газових сховищ, пояснивши при цьому, що йдеться про сховища, які знаходяться на території України недалеко від кордону з Білоруссю.

2 червня перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО заявив, що Білорусь зацікавлена в розміщенні й зберіганні в українських підземних сховищах газу до 3 млрд. кубометрів природного газу на рік.