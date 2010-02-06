У Варшаві протестували проти присвоєння Бандері звання Героя

5 лютого близько 50 осіб пікетували Посольство України в Польщі на знак протесту проти присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання Герой України.

Як передає кореспондент УНІАН, переважна більшість учасників пікету - люди похилого віку.

Перед учасниками акції, які запалили символічні свічки в пам’ять про загиблих у 1943 році на Волині поляків, виступили лідери низки кресових організацій, серед який неформальний лідер «кресового руху» ксьондз Тадеуш ІСАКЕВИЧ-ЗАЛЕВСЬКИЙ.

Захід привернув увагу польських медіа, в тому числі, найпопулярніших комерційних телеканалів та державного TVP.

У розмові з кореспондентом УНІАН Т.ІСАКЕВИЧ-ЗАЛЕВСЬКИЙ заявив, що акція не спрямована проти України, а проводиться з меті протистояти героїзації лідерів ОУН-УПА, яких у «кресовому середовищі» вважають відповідальними за вбивства поляків у 1943 році на Волині.

Він зауважив, що більшість тих, хто прийшов сьогодні на акцію, - родичі постраждалих під час волинських подій польських громадян.