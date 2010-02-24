За підготовку перевороту арештовано велику групу турецьких військових

Кількість воєначальників, затриманих у Туреччині за звинуваченням у підготовці антиурядової змови, збільшилася до 51 особи, повідомили представники правоохоронних органів країни. Як повідомляється, серед затриманих колишні голови військово-повітряних (ВПС) і військово-морських (ВМС) сил країни. У будинках деяких офіцерів проводяться обшуки, передає Associated Press.

Події, що відбуваються в Туреччині, відображають ту напружену обстановку, в якій ведеться боротьба за владу в країні між правлячою партією прем`єр-міністра країни Реджепа Тайіпа Ердогана, лідера помірно-ісламістської Партії справедливості та розвитку, і опозиційно налаштованих сил.

Політична напруженість у країні досягла піку минулого тижня, коли у Верховній раді суддів і прокурорів, яка підтримує опозицію, ухвалили усунути з посади одного з прокурорів після того, як той дав розпорядження затримати одного з колег за підозрою в зв`язках із змовниками.

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