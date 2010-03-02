Янукович, можливо, розчарує своїх кремлівських прихильників

The Washington Post не виключає, що новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розчарує своїх кремлівських прихильників. Про це американське видання пише в номері від 28 лютого 2010 року (переклад Inopressa.ru).

"Під час виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧ постарався звільнитися від іміджу кремлівського наймита і позиціонувати себе як прихильника подальшої інтеграції в Європу - паралельно з тіснішими відносинами з Росією", - пише кореспондент Філіпп П.ПЕН.

На думку багатьох аналітиків, найімовірніше, що у В.ЯНУКОВИЧІ розчарується Москва, а не Захід, оскільки від його президентства вона хоче набагато більшого. Пріоритетні завдання Володимира ПУТІНА - розширення російського контролю над газотранспортною системою України, часткове згортання співпраці України з НАТО, продовження орендного договору на базу російського ВМФ у Севастополі і розширення доступу російських інвесторів та бізнесменів на український ринок.

Як вважає Семюель ЧЕЙРЕП із Center for American Progress (Вашингтон), США переслідують на українському напрямку скромніші цілі: разом з ЄС вони вмовлятимуть В.ЯНУКОВИЧА продовжувати співпрацю з НАТО і прийняти закони, що санкціонують спільні навчання. Як очікується, адміністрація Барака ОБАМИ знову зажадає навести порядок у корумпованій українській енергетиці, але серйозний прогрес у цій сфері малоймовірний, зважаючи на позицію бізнесменів, які підтримують В.ЯНУКОВИЧА, кажуть аналітики.

"Лакмусовими папірцями" стануть долі законопроекту про регулювання внутрішнього ринку газу за європейськими стандартами і російського проекту міжнародного консорціуму з модернізації українських газопроводів та управління ними, сказав Михайло ГОНЧАР з Nomos Center (Україна). За словами М.ГОНЧАРА, В.ЯНУКОВИЧ також розглядає російську пропозицію співпраці в сферах видобування урану і виробництва ядерного палива, котре витіснить з ринку американську компанію Westinghouse.

В.ЯНУКОВИЧ навряд чи поспішить в обійми Росії, оскільки бізнесмени, які його підтримують, зацікавлені в західних ринках більше, ніж п`ять років тому, і побоюються російської конкуренції, вважає Іван ЛОЗОВИЙ, президент Інституту державності і демократії (Київ).