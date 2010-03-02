Хорватія приєдналася до проекту «Південний потік».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, відповідну угоду сьогодні в Москві підписали міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО і міністр економіки, праці й підприємництва Хорватії Джуро ПОПІЯЧ.

Після завершення російсько-хорватських переговорів прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН сказав, що проект «Південний потік» одержав широку міжнародну підтримку.

«До його реалізації вже підключилися Болгарія, Угорщина, Греція, Сербія і Словенія. Вигода для всіх учасників цього процесу, зокрема й для Хорватії, яка підключилася до нього сьогодні, очевидна. Зокрема, і перш за все, це стосується стабільності енергетичних поставок Європі й суто економічних вигод для всіх учасників», - сказав В.ПУТІН.

У свою чергу прем`єр-міністр Хорватії Ядранка КОСОР повідомила, що угода про створення і експлуатацію газопроводу на території Республіки Хорватія відкриває можливість створення спільної компанії за участю 50% на 50% для реалізації проекту.

«Природно, буде ще багато розмов про деталі, але що для Хорватії дуже важливе - це забезпечення поставок газу на територію Хорватії. Цією угодою Республіка Хорватія приєднується до країн, які вже підписали таку угоду, до країн, які вже є членами Євросоюзу. Це я говорю тому, що, як вам, напевно, вже відомо, Хорватія на порозі приєднання до Євросоюзу», - сказала Я.КОСОР.

Вона також зазначила, що Хорватія зацікавлена в продовженні контрактів з «Газпромом», які закінчуються наприкінці цього року, і збільшенні поставок газу.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" створюється для диверсифікації поставок російського природного газу до Європи і зниження залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію здійснюватимуть російський монополіст "Газпром" й італійський концерн ENI. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу протяжністю 900 км від російської компресорної станції "Берегова" в Краснодарському краю до болгарського узбережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії та Греції й через Адріатичне море – до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначено. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.