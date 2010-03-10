Молдова хоче уникнути дострокових парламентських виборів

Виконувач обов`язків Президента Молдови Міхай ГІМПУ оголосив про плани провести референдум з проекту нової Конституції з метою уникнення дострокових парламентських виборів, передає Радіо «Свобода».

Це рішення підтримали лідери всіх чотирьох партій правлячого альянсу "Наша Молдова", сказав М.ГІМПУ.

За його словами, референдум відбудеться не пізніше як 16 червня - це крайній термін, коли парламент має бути розпущений і призначені вибори.

Політична криза в Молдові виникла після того, як діючий парламент двічі не зміг обрати Президента країни.

Парламентські вибори в липні минулого року поклали край восьмирічному правлінню комуністів, але проєвропейські партії одержали незначну більшість.