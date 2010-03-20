В українському порту грецький танкер зіткнувся із судном

Грецький танкер "Васіліос" зіткнувся із заправним судном в одному з портів України.

Про це повідомив РІА «Новости» представник берегової охорони Греції.

За його даними, ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав, інформації про забруднення моря немає. Танкер благополучно кинув якір, плавучості судна нічого не загрожує.

Представник берегової охорони Греції не зміг назвати інші подробиці події.