В українському порту грецький танкер зіткнувся із судном
17:14, 20 березня 2010Світ
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Дані берегової охорони Греції
Грецький танкер "Васіліос" зіткнувся із заправним судном в одному з портів України.
Про це повідомив РІА «Новости» представник берегової охорони Греції.
За його даними, ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав, інформації про забруднення моря немає. Танкер благополучно кинув якір, плавучості судна нічого не загрожує.
Представник берегової охорони Греції не зміг назвати інші подробиці події.
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