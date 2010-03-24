ФРН захищає німецьку мову в офіційних Євроструктурах

Міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле звернувся до голови зовнішньополітичного відомства ЄС баронеси Кетрін Ештон з офіційним листом, закликавши її приділяти більше уваги німецькій мові, повідомляє агентство AFP.

Вестервелле запропонував, щоб співробітники відомства відповідали на запити з боку громадян рідною мовою тих, хто звернувся, а також побажав, щоб офіційний сайт відомства ЄС із зовнішньої політики був представлений у повноцінній німецькій версії.

"Німецька найбільш часта у використанні рідна мова серед жителів ЄС", - зазначив Вестервелле, пославшись на дані, згідно з якими німецькою з народження говорять 100 з 500 мільйонів жителів ЄС. "Немає ніяких підстав нехтувати нею", - додав міністр.

Як зазначає AFP, ініціатива Вестервелле відображає приховану боротьбу, яку останнім часом ведуть представники країн, - членів ЄС за вплив в нещодавно створеному загальноєвропейському зовнішньополітичному відомстві.

Гідо Вестервелле наполягає на тому, що майбутні європейські дипломати повинні вміти розмовляти кількома іноземними мовами, особливо німецькою. У цьому міністра закордонних справ активно підтримують депутати бундестагу, а також представники Австрії.

Німецькі політики і раніше висловлювали своє незадоволення тим, що попри офіційно оголошене мовне рівноправ`я, в структурах ЄС німецьку мову витісняють французька і особливо англійська. Частка чиновників Єврокомісії, які знають німецьку мову, менше 20 відсотків.

В оточенні Кетрін Ештон пропозицію Вестервелле зустріли прохолодно. "Якщо ми почнемо обговорювати питання про мови, нам доведеться звернути увагу і на іспанську, і на італійську", - зауважив один з її співробітників.

Лента.ру