РФ готувала замах на Дмитра Гордона, - BBC

Серед цілей бандитів були журналісти, активісти та представники військової розвідки.

Правоохоронці з Молдови та України провели спільну операцію з затримання 10 підозрюваних, які планували влаштувати замахи на публічних осіб в Україні, повідомляє BBC.

Як зазначає видання, посилаючись на дані слідства, серед цілей бандитів були журналісти, активісти та представники військової розвідки.

"Нацполіція запобігла серії резонансних убивств в Україні, які готували російські спецслужби. Мета - страх, паніка і дестабілізація всередині країни", - зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Відео дня

Правоохоронці мають припущення, що кілери діяли на замовлення спецслужб РФ. Ймовірно, вони вербували громадян Молдови, а потім переправляли їх в Україну для здійснення вбивств.

Вже в Україні вони збирали детальну інформацію про потенційні цілі: місця проживання та роботи, маршрути пересування, місця перебування, а також опрацьовували можливі способи вчинення вбивства.

Після цього кілери чекали на вказівки, які їм мав давати куратор, який мав зв'язки з російськими спецслужбами.

Примітно, що всього було затримано 10 підозрюваних включно з можливим організатором групи диверсантів. За даними видання, організатором та координатором агентурно-бойової групи називають 34-річний громадянин Молдови.

Наводяться дані, що він відбував покарання в Росії, де його й могли завербувати. За даними Нацпола, коли він повернувся в Молдову, почав підтримувати "проросійське угруповання", діяльність якого була спрямована на дестабілізацію країни та організацію масових протестів у 2022-2023 роках.

За виконання замовних убивств представники російських спецслужб обіцяли гроші.

"За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тис. доларів США − сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви", − повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко озвучив лише одне ім'я з переліку потенційних цілей молдавських кілерів. Зокрема, це міг бути речник ГУР, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Видання, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, стверджує, що ще однією "мішенню" став відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон.

Примітно, що в Росії він заочно оголошений "іноагентом" та "екстремістом" і засуджений до 14 років тюрми.

Операція в Молдові: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний інспекторат поліції Молдови підтвердив, що російські спецслужби на території Молдови готували операцію із фізичної ліквідації кількох публічних осіб в Україні. За даними, 19 лютого відбулися процесуальні дії в Молдові. Вказується, що було залучено Управління по боротьбі з організованою злочинністю, поліцейський спецназ "Фульгер" та інші підрозділи. В заяві підкреслюється, що злочинні плани були керовані російськими спецслужбами.

Вас також можуть зацікавити новини: