Митні тарифи США скасовано: світ затамував подих, очікуючи реакції Трампа, - Politico

Уся архітектура міжнародної торгівлі потенційно може зазнати другого потужного шоку за останній рік.

Торговельні партнери США висловили тихе полегшення після того, як Верховний суд скасував митні тарифи, запроваджені Дональдом Трампом минулого року. Однак тепер усі чекають, яким буде наступний крок американського президента, пише Politico.

Заступник головного речника Європейської комісії Улоф Гілл вже встиг заявити, що Брюссель тримає зв'язок з адміністрацією Трампа, бажаючи "ясності щодо кроків, які вони мають намір вжити у відповідь на це рішення".

Велика Британія, яка торік отримала від Вашиингтона найнижчу митну ставку, очікує збереження свого "привілейованого торговельного положення" у відносинах зі США, але теж прагне "зрозуміти, як це рішення вплине на тарифи для Великої Британії та решти світу", заявив речник бртанського уряду.

Перші реакції з інших столиць "відображали спільне бажання уникнути будь-якої нової ескалації", пише Politico.

Разом з тим висловлюються занепокоєння, що рішення Верховного суду США не дало чіткого пояснення щодо того, чи будуть тепер повернуті ті мільярди доларів, сплачені за останній рік за тепер скасованим ставками ввізних мит.

Це рішення стало "позитивним знаком того, що система стримувань і противаг все ще працює в США. Однак, навряд чи воно призведе до менш нестабільної та більш раціональної співпраці", – заявив однопартієць чинного німецького канцлера Роланд Тайс.

Разом з тим торговельні партнери США загалом очікують, що Трамп знайде якийсь інший спосіб обмежити імпорт певними бюрократичними засобами.

Скасовані мита Трампа: що треба знати

Як писав УНІАН, у квітні 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита на імпорт товарів майже з усього світу, пояснюючи це прагненням скоротити торговельний дефіцит і захистити американську економіку. З 5 квітня діяв базовий тариф 10% на весь імпорт, а з 9 квітня – додаткові ставки до 25–50% для країн із найбільшим дефіцитом торгівлі зі США.

Однак сьогодні Верховний суд США скасував ці мита, визнавши їх незаконними через неправильне тлумачення Білим домом закону 1977 року про надзвичайні економічні повноваження президента. Суд дійшов висновку, що адміністрація фактично намагалася надмірно розширити президентські повноваження в тарифній політиці, що суперечить закону.

