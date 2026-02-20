Росіяни видають старі розробки протитанкової ракети за сучасні інновації, - аналітики

Ракета "Хризантема-М" з моменту розробки мала б бути надзвуковою.

Російські окупанти модернізували протитанкову керовану ракету "Хризантема-М" (індекс 9М123М), та стверджують, що вона отримала збільшену дальність та надзвукову швидкість, пише Defence Express.

Однак попри заяви, аналітики зазначають, що модернізовану "Хризантему-М" вони представили ще у 2018 році на форумі "Армия 2018".

"Ракета отримала максимальну дальність ураження до 10 км, замість 6 км у минулих версій. Щодо інших характеристик, які залишились незмінними, то вона існує у двох варіантах бойових частин: тандемна кумулятивна, що пробиває 1100 мм броні, а також фугасна. Для наведення має двоканальну систему: радіолокаційну та лазерну", - зазначили автори.

Відео дня

Вони звернули увагу, що заяви про нібито інновацію та збільшення швидкості ракети до надзвукової це вигадка, адже ще на початку розробки у 1990-х роках цю ракету намагалися зробити саме надзвуковою. Вона розроблялась як надзвукова ракета зі швидкістю 400 м/с (1440 км/год), й після всіх модернізацій швидкість залишилась незмінна.

Ракета "Хризантема-М" призначена для застосування з наземного комплексу "Хризантема-С/СМ", а також з гелікоптерного комплексу "Хризантема-ВМ" яким обладнуються гелікоптери Ми-28НМ та Ка-52М.

"В умовах сучасної війни наземний носій ПТРК "Хризантема-С/СМ" втратив свою актуальність, й останніми роками вони взагалі не з’являються на фронті. Хоча на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в Україні помічали "Хризантема-С", - додали аналітики.

Вони зазначили, що "Хризантема-ВМ" на гелікоптерах має більше сенсу, особливо зважаючи на підвищення дальності ураження до 10 км. Хоча загалом "застосування гелікоптерів для пуску протитанкових керованих ракет з 2022 року траплялось не так часто, а зараз так взагалі велика рідкість".

Як Росія тестує "Циркон" на українських містах

Нагадаємо, що на думку експертів російські гіперзвукові ракети "Циркон наразі можуть знаходитися на етапі випробувань. Водночас росіяни регулярно застосовують їх для ударів по Україні під час масованих атак. І хоча ця ракета створена в першу чергу для ударів по кораблях, вона має блок, який дозволяє їй наводитися на сухопутні цілі.

Вас також можуть зацікавити новини: