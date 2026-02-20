'Я цього і побоювався': 'Флеш' розповів про нову вигадку росіян на фронті

Агресор шукає способи обійти український РЕБ, аби вбивати більше людей.

Росіяни продовжують вдосконалювати свої безпілотники. Зокрема намагаються з’єднати їх у єдину мережу зв’язку на основі Mesh-модемів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі експерт із систем зв’язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Військовий коллега надіслав мені фото комплектації з нової "Молнії". На жаль, я цього і "побоювався", – пише він, наводячи відповідні знімки.

За словами "Флеша", росіяни встановлюють на дрони "Молнія" Mesh-модеми – такі ж як на "Шахедах", але меншої потужності.

"Тобто наш противник звʼязує весь сегмент управління БПЛА різного типу в єдину мережу. При цьому відбувається уніфікація приймально-передавального обладнання. На жаль, ворог працює системно. Що вони будуть робити далі? Пов'язувати в цю єдину мережу управління наземні роботизовані комплекси", – пише експерт.

Довідка УНІАН. Mesh-система – це Wi-Fi-мережа, яка замість одного звичайного роутера складається з кількох пристроїв. Один головний вузол підключається до інтернету, а інші розставляються на певній території. Усі ці вузли "спілкуються" між собою і разом створюють одну суцільну мережу. У випадку втрати зв’язку з одним вузлом, телефон, ноутбук чи інший пристрій, якому потрібен доступ в інтернет, автоматично перемикається на інший найближчий вузол.

Як писав УНІАН, військовий експерт Іван Якубець вважає, що навесні та влітку Росія може переорієнтуватися з ударів по енергетиці на удари по системах водопостачання, зокрема у великих містах. Він також зазначив, що існують серйозні загрози з боку Білорусі у вигляді розміщених там засобів управління безпілотниками, які застосовуються проти України.

Також ми розповідали, що на Вовчанському напрямку російські окупанти застосовують тактику малих піхотних груп без великої техніки, намагаючись просуватися вперед простими наступальними діями, але зазнають втрат та невдач.

