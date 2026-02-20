Не просто наука, а попередження: що Хокінг говорив про кінець людства

Він багато разів говорив про те, що людству потрібно підготувати запасний варіант, де жити крім Землі.

Відомий астрофізик Стівен Хокінг мав сумніви щодо того, чи зможе людство пережити наступну тисячу років.

"Не думаю, що людська раса переживе наступні тисячу років, якщо ми не розселимося в космосі", - попереджав він одного разу, стверджуючи, що життя на Землі занадто схильне до катастроф.

Як пише видання Ecoticias, маються на увазі катастрофи природного характеру, які можуть викликати зміни клімату.

Відео дня

Попередження для планети

В одному з інтерв'ю фізик-теоретик застеріг, що "занадто багато нещасних випадків може статися з життям на одній планеті", і стверджував, що людству необхідно досягти зірок, щоб знизити ризик вимирання. Протягом багатьох років він повторював цю стурбованість.

Зокрема, Хокінгу не давали спокою такі питання, як ядерна війна, неконтрольована зміна клімату, штучно створені пандемії, неконтрольований штучний інтелект і швидке зростання населення.

Все це вчений вважав загрозами, які, на його думку, можуть паралізувати цивілізацію протягом наступної тисячі років.

"Для нього освоєння космосу було не просто пригодою. Це була довгострокова страховка", - написало видання.

Зміна клімату

Кліматологія допомагає пояснити, чому слова Хокінга так актуальні зараз. За даними Міжурядової панелі зі зміни клімату, до 2020 року глобальне потепління досягло приблизно 1,1 градуса Цельсія. Це додаткове тепло проявляється в повсякденному житті у вигляді більш високих рахунків за електроенергію під час літньої спеки, повеней, врожаїв, які постраждали від посухи або пізніх заморозків.

У той же час, в ході оцінки біорізноманіття, проведеної за підтримки ООН, було встановлено, що близько мільйона видів тварин і рослин знаходяться під загрозою зникнення, багато з них - протягом декількох десятиліть через втрату середовища проживання, забруднення, інвазивні види і зміну клімату.

Остання доповідь Програми ООН з навколишнього середовища передбачає, що за нинішньої політики світ рухатиметься до потепління приблизно на 3 градуси в цьому столітті, що значно перевищує безпечні температурні межі.

Космос як страховий варіант

Хокінг вважав, що будівництво постійних людських поселень за межами Землі матиме важливе значення. Однак експерти підкреслюють просту реальність - в осяжному майбутньому будь-яка база на Місяці або Марсі буде розміщувати тільки невеликі екіпажі в суворих умовах, забезпечені з Землі і захищені технологіями, які можуть дати збій.

Для всіх інших єдине придатне для дихання повітря, придатний для землеробства ґрунт і питна вода як і раніше будуть тут, на Землі.

"Ось чому скорочення викидів, розширення використання відновлюваних джерел енергії, захист лісів і океанів та перепроектування міст для більш чистого транспорту мають набагато більше значення, ніж надія на швидкий шлях до порятунку. Більш прохолодна планета і більш здорові екосистеми - це найбільш практичний "страховий поліс", який у нас є", - констатувало видання.

Прогноз Хокінга сьогодні

Видання зазначило, що в практичному плані попередження Хокінга звучить не стільки як заклик відмовитися від Землі, скільки як нагадування про те, що наші розумні технології можуть або посилити ризики, або допомогти нам відступити від краю прірви. Це говорить про те, що співпраця в галузі клімату, біорізноманіття та громадського здоров'я так само важлива, як і наступна велика космічна місія.

"У більшості випадків наша найкраща стратегія виживання, як і раніше, починається з вибору, який зберігає клімат придатним для життя і біосферу стійкою, поки ми обережно досліджуємо світ за межами нашої планети", - підсумувало видання.

Інші новини про Хокінга

Нещодавно вчені назвали нову дату кінця світу, спираючись на теорію Хокінга. Дослідники відзначили, що на це вказують останні розрахунки випромінювання Хокінга.