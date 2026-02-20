Верховний суд США 'обнулив' усю торговельну політику Трампа останнього року

Митні тарифи, якими Трамп обклав увесь імпорт, визнано незаконними.

Верховний суд США скасував мита на імпорт товарів до США, які президент Дональд Трамп із помпою запровадив торік проти майже всіх країн світу. Про це пише Axios.

Як повідомляє видання, Верховний суд США загалом був досить лояльним до Трампа, але цього разу навіть йому довелося визнати запроваджені тарифи незаконними. Судді дійшли висновку, що Білий дім невірно витлумачив старий закон про надзвичайні повноваження президента.

"На тлі чітких і обмежених повноважень уряд тлумачить IEEPA (закон 1977 року про повноваження президента щодо торговельної політики в умовах надзвичайної економічної ситуації – УНІАН) як надання президенту права одноосібно встановлювати необмежені тарифи та змінювати їх на власний розсуд. Таке тлумачення означало б трансформаційне розширення повноважень президента в галузі тарифної політики", – йдеться в рішенні суду.

Axios зауважує, що це рішення Верховного суду фактично обнулює усю зовнішньоекономічну політику Трампа за останній рік, що потенційно може спричинити правовий хаос в торгівлі: адже компанії тепер вимагатимуть повернути гроші, які вони сплатили як тепер вже скасоване мито на імпорт.

Також не зрозуміло, що робити з низкою міждержавних угод, укладених Трампом, де додаткові тарифи на імпорт вже стали частиною нового балансу домовленостей на рівні держав.

Митна політика Трампа: що треба знати

Як писав УНІАН, у квітні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким запровадив так звані "взаємні мита" на імпорт товарів з майже всіх країн світу. Цей крок він пояснював бажанням скоротити торговельний дефіцит США та захистити американську економіку від недобросовісної конкуренції.

З 5 квітня почав діяти базовий тариф у розмірі 10% на весь імпорт, а з 9 квітня – додаткові ставки для окремих країн з великим дефіцитом торгівлі зі США, які могли сягати 25-50% залежно від країни. Ці мита охопили практично весь світовий імпорт, за винятком кількох держав, і призвели до значного зростання цін на товари в США та міжнародних торговельних суперечок.

Уникли додаткових мит лише Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея, що адміністрація Трампа пояснювала і без того вже впровадженими жорсткими санкціями. Україна отримала базовий тариф у 10% як країна з помірним дефіцитом торгівлі зі США.

