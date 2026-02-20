Десятки 'беркутівців', які втекли в Росію, досі не покарані і воюють проти України, - ЗМІ

З так званої "Чорної роти" "Беркуту" в Україні лишилися тільки двоє.

Десятки бійців колишнього спецпідрозділу МВС "Беркут", підозрюваних у розстрілах протестувальників на Майдані взимку 2014 року, досі переховуються в Росії або на окупованій території. Деякі з них увійшли до репресивного апарату РФ і тепер придушують інакомислення у росіян, є й такі, хто прямо залучені до збройної агресії проти України. Про це йдеться у статті-розслідуванні "Української правди", яка зосереджена на долі бійців сумнозвісної "Чорної роти" "Беркуту".

"Чорна рота"

Як пише видання, "Чорна рота" – це така собі збірна солянка із 26 "беркутівців", яких в індивідуальному порядку відібрали для розстрілів протестувальників у середмісті Києва 20 лютого 2014 року. Командував цією зведеною ротою один із командирів київського "Беркуту" Дмитро Садовник.

Загалом того дня у центрі Києва вбили 48 людей. А вже 21 лютого Садовник разом із іншим командиром київського полку "Беркуту" Сергієм Кусюком знищив зброю, з якої стріляли по майданівцях, і всю можливу документацію. Після того, за словами співрозмовників УП в правоохоронних органах, частину "беркутівців" вивезли з Києва до Кривого Рогу, а далі – у Крим.

В наступні роки за участь у розстрілах на Інститутській вулиці судили п'ятьох бійців "Чорної роти". Зокрема на лаві підсудних опинилися Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Олександр Маринченко і Сергій Тамтура. Їхній командир Дмитро Садовник встиг втекти з України. Але, як зазначає УП, сталося це не одразу, а лише восени 2014-го.

У 2019-му році, ще до винесення їм вироку, згаданих "беркутівців" видали Росії за обміном. Після цього знову до України повернулися тільки Маринченко і Тамтура.

"В результаті, 2023-го суд ухвалює комбінований вирок: Янішевський отримав довічне, Зінченко і Аброськін – по 15 років. Всі троє – заочно, оскільки до України не повернулися. Маринченко отримав 5 років, однак встиг відсидіти їх у СІЗО. Тамтуру ж за всіма статтями виправдали, оскільки судді не знайшли підтверджень, що той причетний до убивств і поранень майданівців", – йдеться у публікації.

Доля втікачів

Як пише УП, доля решти "беркутівців"-втікачів зі зведеної "Чорної роти", які втекли до Росії, склалася по-різному. Дехто відкрив свій бізнес, хтось долучився до силового апарату Кремля, багато живуть тимчасовими заробітками то там то тут, решта "загубилися" на просторах Росії.

"Головна особливість – переважна більшість отримала паспорти з двоголовим орлом, що яскраво свідчить про ставлення до них з боку тамтешньої влади", – пише видання.

Найвідоміший представник "роти", керівник київського полку "Беркуту" Сергій Кусюк був призначений керівником одного з підрозділів російського ОМОНу і гамселив у Москві вже російських громадян.

За інформацією співрозмовників УП, російські сім-карти, якими користуються або користувалися колишні "беркутівці", у 2022 році фіксувалися на окупованій частині Херсонської області. Один із них Євген Тарануха. Його сім-карта зафіксована в районі Херсона в лютому, березні та квітні 2022 року. Пізніше у 2024-му він намагався потрапити на навчання операторів дронів.

Найцікавішим зі складу "Чорної роти" УП називає Сергія Девятого. Він втік до Криму, імовірно у 2014 році. Живе в Севастополі. Він долучився до окупаційної армії, де обіймав посаду командира відділення глибинної розвідки в одному з підрозділів Чорноморського флоту РФ.

За даними журналістів, зараз Сергій Девятий служить у складі російського угруповання військ "Днєпр", яка воює у Херсонській області. В травні 2022 року його номер телефону також фіксували в районі Херсона.

Загалом, за даними УП, з 26 бійців "Чорної роти", яка розстрілювала протестувальників на Інститутській у 2014-му, досі в Україні лишаються лише згадані Олександр Маринченко і Сергій Тамтура.

Про другого відомо, що у січні 2026-го року його мобілізували і зараз він, вочевидь, проходить базову загальновійськову підготовку, або вже пройшов її.

Дещо показовою є доля ще одного бійця "Чорної роти" Руслана Горбика. За даними УП, спочатку він встиг взяти участь в Антитерористичній операції (АТО) на сході України, а згодом виїхав до Росії. у 2018 році його труп повернули родичам. Офіційним місцем смерті Горбика значився Грозний. Обставини – не з’ясовані, але співрозмовники УП в правоохоронних органах переконують, що колишнього "беркутівця" убили його російські колеги по групі "Вагнера".

