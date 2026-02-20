Відбувся масовий витік Resident Evil Requiem: до мережі потрапили ключові спойлери

Capcom офіційно підтвердила факт витоку інформації та закликала геймерів припинити розміщувати спойлери.

Роздрібна версія Resident Evil Requiem потрапила до рук гравців за тиждень до офіційного релізу – і тепер спойлери різного ступеня тяжкості "гуляють" інтернетом. Гравці злили в мережу геймплей, ключові кат-сцени і навіть фінал очікуваного хоррора.

Capcom офіційно підтвердила факт передчасного релізу дискових копій і закликала геймерів припинити розміщувати спойлери. У компанії нагадали, що подібні дії є образливими для користувачів, які чекають на реліз гри.

"Просимо всіх зберігати обережність: не дивитися і не поширювати їх [спойлери]. Ми будемо вдячні за розуміння і повагу до інших гравців, не позбавляйте їх задоволення", – йдеться у зверненні Capcom.

Нагадаємо, що чекати прем'єри Resident Evil Requiem залишилося ще тиждень – хоррор-екшен вийде 27 лютого на ПК, PlayStation 5, Xbox Series і Switch 2. Передзамовлення вже стартували – в українському регіоні Steam ціна на гру найдешевша в світі.

У свіжому трейлері Resident Evil Requiem нам показали, що один з головних героїв, Леон Кеннеді, чимось заражений. Фанати відразу почали будувати теорії, що для улюбленого всіма спецагента історія може закінчитися не зовсім оптимістично.

Для франшизи Resident Evil подібні витоки давно стали майже традицією – спойлери регулярно з'являються в мережі задовго до релізу. Так, спойлери до Resident Evil 4 і Resident Evil 8 опинилися у відкритому доступі за два тижні до виходу, до ремейку Resident Evil 3 – за 16 днів, а до Resident Evil 7 – майже за місяць.

Нагадаємо, події Requiem розгортаються через сім років після фіналу Resident Evil Village і через три десятиліття після того, як Раккун-Сіті було стерто з лиця землі внаслідок ядерного удару. Нова гра серії за участю Ешлі Грейс і Леона Кеннеді вперше з Resident Evil 6 продовжує загальну сюжетну лінію.

