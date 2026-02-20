Президент США Дональд Трамп заявив, що ініціював процес оприлюднення урядових документів, які стосуються неідентифікованих повітряних явищ та можливого позаземного життя. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
Трамп доручив Пентагону та іншим відповідним структурам підготувати до публікації матеріали про UAP і НЛО, а також пов’язані з цим дослідження та звіти.
"З огляду на величезний інтерес, я доручаю міністру війни, а також іншим відповідним відомствам та агентствам розпочати процес виявлення та розсекречення державних матеріалів, пов'язаних з інопланетним та позаземним життям, непізнаними повітряними явищами та НЛО, а також будь-яких інших даних, пов'язаних з цим вкрай важким, але цікавим і важливим питанням", - написав він.
Трамп не уточнив, які саме документи можуть бути розсекречені, в якому обсязі та в які терміни вони стануть доступними громадськості.
У Пентагоні вже відреагували: очільник відомства Піт Гегсет публічно підтримав ініціативу.
Обама першим сказав про інопланетян
Нагадаємо, що колишній президент США Барака Обами минулими вихідними, записуючи підкаст з політичним коментатором Браяном Коєном підняв тему інопланетян. Відповідаючи на запитання ведучого про те, "чи реальні інопланетяни", Обама сказав: "Вони існують, але я їх не бачив. Їх не тримають у... як це називалося? В Area 51. Немає ж якогось підземного бункера для них - якщо тільки не існує гігантської змови, у рамках якої все це приховали навіть від президента США".
Після широкого обговорення у соцмережах Обама опублікував роз'яснення. У мережі Instagram він вказав, що намагався дотримуватися "веселого стилю бліц-інтерв'ю", але після привернення уваги вирішив уточнити свої слова та сказав, що мав на увазі теоретичну можливість позаземного життя.