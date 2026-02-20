Трамп доручив Пентагону підготуватися до публікації матеріалів про НЛО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ініціював процес оприлюднення урядових документів, які стосуються неідентифікованих повітряних явищ та можливого позаземного життя. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Трамп доручив Пентагону та іншим відповідним структурам підготувати до публікації матеріали про UAP і НЛО, а також пов’язані з цим дослідження та звіти.

"З огляду на величезний інтерес, я доручаю міністру війни, а також іншим відповідним відомствам та агентствам розпочати процес виявлення та розсекречення державних матеріалів, пов'язаних з інопланетним та позаземним життям, непізнаними повітряними явищами та НЛО, а також будь-яких інших даних, пов'язаних з цим вкрай важким, але цікавим і важливим питанням", - написав він.

Відео дня

Трамп не уточнив, які саме документи можуть бути розсекречені, в якому обсязі та в які терміни вони стануть доступними громадськості.

У Пентагоні вже відреагували: очільник відомства Піт Гегсет публічно підтримав ініціативу.

Обама першим сказав про інопланетян

Нагадаємо, що колишній президент США Барака Обами минулими вихідними, записуючи підкаст з політичним коментатором Браяном Коєном підняв тему інопланетян. Відповідаючи на запитання ведучого про те, "чи реальні інопланетяни", Обама сказав: "Вони існують, але я їх не бачив. Їх не тримають у... як це називалося? В Area 51. Немає ж якогось підземного бункера для них - якщо тільки не існує гігантської змови, у рамках якої все це приховали навіть від президента США".

Після широкого обговорення у соцмережах Обама опублікував роз'яснення. У мережі Instagram він вказав, що намагався дотримуватися "веселого стилю бліц-інтерв'ю", але після привернення уваги вирішив уточнити свої слова та сказав, що мав на увазі теоретичну можливість позаземного життя.

Вас також можуть зацікавити новини: