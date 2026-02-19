Названо найкращі комбінації процесора та відеокарти для ігрових ПК у 2026 році

Список розбитий для різних бюджетів і очікуваної якості графіки: від 1080p до 4K.

В одному з випусків на YouTube-каналі PC Centric (800 тис. підписників) блогер зібрав актуальний на лютий 2026 року список найкращих поєднань відеокарт і процесорів.

Список розбитий для різних бюджетів і очікуваної якості графіки: 1080р, 2К і 4К.

При мінімальному бюджеті варто розглянути ігровий ПК з процесором AMD Ryzen 5 7500F і відеокартою Intel. Моделі Arc B580 і B570 є непоганими варіантами для свого сегмента з 12 і 10 ГБ пам'яті на борту.

Тим, хто готовий витратитися більше, слід розглянути комбінацію AMD Ryzen 5 9600X і Radeon RX 9060 XT або GeForce RTX 5060. Такої системи вистачить для 1080p-геймінгу як мінімум на найближчі пару років.

Для ігор у роздільній здатності 1440р серед відеокарт найкращим варіантом є Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Альтернативою їй може стати Nvidia RTX 5070, яка майже на 30% продуктивніша, але оснащена лише 12 ГБ пам'яті, що в перспективі може позначитися на запасі VRAM у нових проєктах. У плані процесорів експерт радить вибирати між Ryzen 7 7700X і 9700X.

Для входу в 4К-геймінг найкраще підійде комбінація Ryzen 7 7800X3D або 9800X3D і Radeon RX 9070 або RX 9070 XT.

Якщо ви орієнтуєтеся на ігри в 4K з трасуванням променів, найкраще себе показує комбінація Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5080 або навіть флагманської RTX 5090, у якої цілих 32 ГБ відеопам'яті GDDR7. Для специфічних робочих навантажень також можна звернути увагу на Intel Core Ultra 9 285K.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів як і раніше використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 4060.

Раніше стало відомо, що через дефіцит пам'яті Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти, Sony переносить вихід PS6 до 2029 року, а дешеві SSD можуть піти в минуле.

