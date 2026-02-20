Vodafone з березня підвищує тарифи: на скільки зміняться цінники

Жодних додаткових хвилин чи гігабайтів не передбачається.

Мобільний оператор Vodafone підвищує ціни у понад 20 тарифних планах передплати та контракту з березня. Цінник зміниться на 40 – 70 гривень в залежності від тарифу та форми обслуговування, повідомляє офіційний сайт оператора.

При цьому жодних додаткових гігабайтів чи хвилин "червоний" мобільний оператор не обіцяє.

Тарифи передплаченої форми обслуговування "покращать" з 5 березня. Нижче наводимо перелік тарифних планів, абоненти яких отримають "смс-щастя", чинну вартість тарифу і ціну після подорожчання.

Joice: 260 грн - 330 грн/місяць

Joice Start 2023: 260 грн - 330 грн/4 тижні

SuperNet Start+: 260 грн - 330 грн/місяць

Joice Start: 270 грн - 340 грн/4 тижні

Joice Start Special: 270 грн - 340 грн/4 тижні

Turbo: 270 грн - 340 грн/місяць

Joice PRO: 330 грн - 400 грн/4 тижні

Joice PRO 2023: 320 грн - 390 грн/4 тижні

SuperNet Pro: 340 грн - 400 грн/місяць

Joice MAX 2023: 390 грн - 450 грн/4 тижні

Joice MAX: 450 грн -> 520 грн/4 тижні

SuperNet Unlim: 470 грн -> 520 грн/місяць

Light+: 185 грн - 230 грн/4 тижні

SuperNet Turbo 4G: 250 грн - 320 грн/4 тижні

SuperNet Turbo 2019: 250 грн - 320 грн/місяць

"Покращення" для контрактних абонентів набудуть чинності вже з 1 березня. Нижче так само наводимо перелік тарифних планів, абоненти яких отримають "смс-щастя", чинну вартість тарифу і ціну після подорожчання

Red Turbo: 200 - 260 грн/міс.

Red Light: 90 - 130 грн/міс.

Red S: 185 -235 грн/міс.

Red Start: 240 - 300 грн/міс.

Red Pro: 330 - 390 грн/міс.

Red Unlim: 400 - 460 грн/міс.

Red Unlim+: 470 - 520 грн/міс.

Red Unlim Max: 575 - 625 грн/міс.

В смс-розсилці абонентами оператор пояснює зростання тарифів зростанням витрат на відновлення та підтримку мережі.

Подорожчання тарифів

Як повідомляв УНІАН, з 18 лютого 2026 року мобільний оператор Lifecell підвищив ціни на деякі тарифні плани. При цьому зміни торкнулися не всіх абонентів.

10 лютого стало відомо, що Київстар також підвищує вартість деяких тарифних планів. Компанія пояснила це рішення зростанням витрат на електроенергію та пальне.

