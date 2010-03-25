Віспа, яка вважалася знищеною з 1979 року, повертається?

Зі сходу Уганди надходить інформація про випадки зараження віспою, яка вважалася повністю знищеною у всьому світі. Таке повідомлення розповсюдила Всесвітня організація охорони здоров`я, передає ІТАР-ТАСС.

"ВООЗ серйозно ставиться до повідомлень про віспу. ВООЗ знає про інформацію, що надходить з Уганди, і вживає необхідних заходів, аби розслідувати ці повідомлення і встановити ступінь їх достовірності", - йдеться в повідомленні організації.

Нагадаємо, що в 1979 році експерти ВООЗ визнали віспу остаточно ліквідованою, а наступного року це рішення було затверджене на асамблеї організації. В цей же час було припинено вакцинацію проти цієї хвороби.

Останній випадок зараження був зафіксований у Сомалі в 1977 році. Відтоді ніхто не захворював на віспу природним чином. Останній раз людина випадково заразилася віспою в лабораторії в 1978 році.

Віспа може бути викликана двома типами вірусів. При одному з них смертність сягає 20-40%, а при іншому - 1-3%. Лише за XX сторіччя хвороба забрала життя близько 500 мільйонів людей, пише Thaindian News.

Зараження декількох осіб може не спричинити епідемії, але стане причиною безлічі проблем. Наприклад, відомий випадок, коли в 1972 році хворий на віспу албанець прибув до Німеччини, де лише на сьомий день захворювання йому було поставлено остаточний діагноз. Німецьким медикам довелося помістити в карантин 678 осіб і щепити 78 тисяч людей. Заходи тривали чотири тижні і обійшлися скарбниці в 1,5 млн. марок.