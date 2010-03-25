Приєднання Грузії до НАТО залежить від перебігу реформ

Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен на прес-конференції в Брюсселі після закінчення переговорів з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі наголосив, що приєднання Тбілісі до альянсу можливе після того, як будуть завершені всі необхідні реформи.

"Усе залежатиме від прогресу реформ", - зазначив генсек.

Він додав, що "ми розглядаємо кожну країну індивідуально".

Расмуссен не відповів на запитання, за який конкретно час Грузія приєднається до "плану дій" НАТО.

У свою чергу президент Грузії наголосив, що останнім часом його країна здійснила ряд великих реформ і реформи, розпочаті в його країні, тривають. Саакашвілі пояснив, що йдеться про роботу у галузі боротьби з корупцією, про військову реформу в країні.

"Я б хотів запевнити, що надалі слід чекати поліпшення (стану реформ), а не погіршення", - наводить слова Саакашвілі РІА "Новости".