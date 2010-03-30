У центрі Парижа пограбували і підпалили банк

Невідомі спустошили на вихідних більш як сотню приватних скриньок у банку LCL у центрі Парижа, потрапивши до приміщення через підвал і влаштувавши пожежу, щоб приховати сліди.

Як передає РІА «Новости», керівництво банку стверджує, що те, що вкрали грабіжники, вдасться підрахувати нескоро - потрібно чекати на списки майна від клієнтів, які користувалися послугами установи.

Слідчі назвали інцидент "пограбуванням по-старому". Зловмисники обрали банк, де тривали ремонтні роботи. Вони пробралися до приміщення, розташованого неподалік від Гранд-Опера, у ніч на неділю. Близько 22-ї години охоронець, почувши шум, зайшов до підвального приміщення і зіткнувся з трьома невідомими. Його одразу ж прив`язали до стільця і посадили обличчям до стіни, наказавши не рухатися.

Грабіжники потрапили до сховища через підвал сусіднього приміщення і вентиляційний отвір. Пробивши діру у стіні сховища, вони взялися за скриньки. До 7-ї години ранку, за словами охоронця, шум затихнув. Він відчув запах диму і подав сигнал тривоги. Виявилося, грабіжники залишили інструменти у сховищі і підпалили приміщення, щоб приховати сліди. Спрацювала система пожежегасіння, і частину підвального приміщення залило водою. Свідки бачили, як четверо чи п`ятеро людей у масках від`їхали від будівлі на мікроавтобусі.