Сьогодні пройдуть перші похорони жертв вибухів у московському метро
08:53, 31 березня 2010Світ
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У лікарнях - 76 людей
У Москві, Підмосков`ї і Калузі сьогодні пройдуть перші похорони жертв терактів, здійснених 29 березня в московському метро, передає Радіо «Свобода».
Непізнаними залишаються двоє з 39 загиблих у результаті вибухів на станціях "Луб`янка" і "Парк культури", повідомило у вівторок МЧС Росії.
Поранення і травми під час вибухів дістали, за уточненими даними, більш як 80 людей. 76 з них перебувають у московських лікарнях, стан багатьох - тяжкий.
За основною версією слідства, теракти здійснили смертниці.
У вівторок у Москві був день жалоби за жертвами вибухів. Тисячі людей відвідали місця трагедій, поклали квіти.
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