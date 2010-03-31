Азаров висловив співчуття Путіну

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття голові уряду Російської Федерації Володимирові ПУТІНУ у зв’язку із загибеллю людей внаслідок вибухів у дагестанському місті Кизлярі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, український прем’єр передав також слова підтримки постраждалим, рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, приблизно о 8.40 в Кизлярі після виїзду автомашини з працівниками міліції з міського відділу внутрішніх справ в припаркованому на вулиці Московська автомобілі «Нива» спрацював вибуховий пристрій.

Приблизно через 20 хвилин на місце події, де працювала слідчо-оперативна група, увірвався смертник, і привів у дію наявний у нього вибуховий пристрій.

У результаті цього теракту загинули 12 осіб, ще 23 людини доставлено до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.